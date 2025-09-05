Reprodução Chuva será mais intensa nos estados sulistas

O avanço da frente fria segue influenciando o clima no Sul do país nesta sexta-feira (5). No Rio Grande do Sul, pancadas de chuva isoladas devem atingir áreas do norte e nordeste, com risco de temporais próximos à divisa com Santa Catarina. Já no restante do estado, o tempo se mantém mais estável, com chance de geada ao amanhecer em regiões da campanha e no extremo sul, de acordo com o ClimaTempo.

Entre Santa Catarina e Paraná, há previsão de fortes pancadas de chuva desde o início do dia, principalmente no oeste catarinense e no sudoeste paranaense. Durante a tarde, a instabilidade avança para o interior de ambos os estados. Florianópolis e Curitiba podem ter chuva forte a partir do período da tarde.

No Sudeste, predomina o tempo firme, com sol e calor em grande parte da região. O interior de São Paulo e de Minas Gerais registra as maiores temperaturas, mas a baixa umidade preocupa e deve atingir níveis de alerta. Na Grande São Paulo, a mudança nos ventos pode trazer garoa à noite. Já no Rio de Janeiro, o destaque são as rajadas de vento, que podem passar de 50 km/h, além do ar seco que se intensifica à tarde.

O Centro-Oeste também terá predomínio de tempo aberto, com destaque para o calor e a baixa umidade do ar. Pancadas isoladas podem ocorrer no extremo norte de Mato Grosso, enquanto áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul podem ter chuva forte pela manhã.

No Nordeste, os ventos úmidos vindos do oceano mantêm a instabilidade no litoral leste. Entre Aracaju e a Paraíba, há risco de pancadas fortes, especialmente em Maceió e Recife. Já no interior, o sol predomina e as temperaturas sobem.

Na Região Norte, o tempo segue instável, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Temporais isolados não estão descartados.