Raychel Sanner Tempo se divide pelo país

Uma frente fria avança nesta quinta-feira (4) sobre a Região Sul, atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. No território gaúcho, as pancadas de chuva devem ocorrer desde a madrugada, com risco de temporais acompanhados por ventos fortes, descargas elétricas e queda de granizo. Em Porto Alegre, há previsão de volumes elevados e perigo para transtornos ao longo do dia.

Em Santa Catarina, a instabilidade deve chegar durante a tarde, ganhando força entre o fim do dia e a noite, quando pode atingir Florianópolis. Já no Paraná, o tempo permanece firme e quente na maior parte do dia, mas o sul e o sudoeste podem registrar pancadas isoladas de chuva à noite, com chance de raios e trovoadas.

De acordo com o Climatempo, no Sudeste o tempo deve se manter firme na maior parte da região, com sol forte e baixa umidade em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O calor se intensifica à tarde e os índices de umidade entram em níveis de atenção e alerta. No Espírito Santo, os ventos que sopram do oceano mantêm a maior presença de nebulosidade, temperaturas mais amenas e possibilidade de chuva fraca isolada em áreas costeiras.

No Centro-Oeste, a frente fria pode provocar pancadas de chuva isoladas no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul e em áreas do oeste de Mato Grosso, com chance de episódios localizados de chuva forte. Apesar disso, o calor intenso e a baixa umidade do ar continuam predominando em toda a região, incluindo Goiás e o Distrito Federal.

No Nordeste, os ventos úmidos vindos do oceano mantêm a chuva em áreas da faixa leste. O litoral da Bahia deve ter pancadas ao longo do dia, enquanto entre Sergipe e Rio Grande do Norte não se descarta a ocorrência de chuva forte isolada. Também pode chover de forma irregular no agreste, mas nas demais áreas o tempo segue firme, com calor intenso no sertão e no meio-norte, além de queda acentuada da umidade relativa do ar.

Na Região Norte, o transporte de umidade favorece instabilidades no Amazonas, em Rondônia e em Roraima, com risco de pancadas fortes e temporais isolados. Também há previsão de chuva no extremo noroeste e oeste do Pará. Já no Amapá e no Tocantins, o tempo continua firme, com sol e temperaturas elevadas.