Governo de SP/Divulgação Túnel vai ligar Santos a Guarujá, no litoral paulista

A quantidade de pessoas que atravessa todo dia o canal Santos-Guarujá, na Baixada Santista (SP), equivale à soma da população de quatro cidades que se enquadram no perfil da maioria dos municípios brasileiros. Isso porque 70% deles têm até 20 mil habitantes, segundo o IBGE. A passagem atual recebe em torno de 80 mil pessoas diariamente.

Hoje, dependendo das condições climáticas e do tráfego de navios, essa travessia pode levar entre uma hora e meia a até duas horas, já que é feita principalmente por balsa e embarcações, e também por estradas.



Este tempo deverá cair para cinco minutos com a conclusão, prevista para 2031, da construção do Túnel Santos-Guarujá, o primeiro submerso do Brasil.



A maioria é moradora das cidades de Santos (SP) e Guarujá (SP), que depende diariamente dessa conexão para trabalho, estudo e outras atividades.

Como vai ficar se o túnel for construído

O túnel vai ligar as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá.



E estima-se que o investimento de R$ 6,8 bilhões vai beneficiar diretamente cerca de 2 milhões de habitantes, entre turistas que frequentam o litoral e moradores das nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, incluindo, além de Santos e Guarujá, as cidades de Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente.



O projeto



A empresa que vencer o leilão vai assumir o projeto de construção, operação e manutenção do Túnel Santos Guarujá, que deverá se tornar a maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.



Dos 1,5 km de extensão, estima-se que pelo menos 870 metros sejam submersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário.

Será empregada de uma tecnologia inédita no Brasil, mas já consolidada em obras na Europa e na Ásia.







A estrutura de seis faixas de tráfego (três por sentido) – incluindo ciclovia, passagens para pedestres e espaço reservado para Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) – terá como principal objetivo colocar fim à espera nas filas das balsas e à dependência de deslocamentos longos por veículos.



Além de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida, a construção do túnel deve ter forte impacto sobre a economia da baixada santista, impulsionando o comércio, atraindo o investimentos, fortalecendo o turismo e ampliando a capacidade logística da região.

