Divulgação/Corpo de Bombeiros Acidente deixou dezenas de feridos em Juiz de Fora





Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos quatro mortos e 16 feridos na tarde desta sexta-feira (5), no km 776,8 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A informação foi confirmada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que coordena o resgate das vítimas.

Segundo o balanço parcial, quatro das vítimas estão em estado grave. As demais receberam atendimento no local e foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade.

De acordo com o Samu, três Unidades de Suporte Avançado e duas de Suporte Básico foram deslocadas para o atendimento.

A coordenadora médica do serviço esteve no local e acionou os hospitais de referência da cidade para receber os feridos.

Entre as unidades mobilizadas estão o HPS (Hospital de Pronto-Socorro), a UPA Norte e o HMTJ (Hospital Monte Sinai).

Trabalho das equipes

Divulgação/Corpo de Bombeiros Colisão ocorreu em Juiz de Fora nesta sexta (5)

As vítimas já começaram a ser transferidas para as unidades hospitalares. O Corpo de Bombeiros também atua na ocorrência.

A rodovia ficou parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e para a retirada dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito e auxiliar na operação.

A concessionária Concer, responsável pela rodovia, informou em nota que a colisão interditou a pista sentido Rio no km 779. O tráfego foi desviado pela saída 778.

Ainda segundo a empresa, equipes reforçadas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência, em apoio ao Samu, Bombeiros e PRF.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

*Reportagem em atualização