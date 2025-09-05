Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos quatro mortos e 16 feridos na tarde desta sexta-feira (5), no km 776,8 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.
A informação foi confirmada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que coordena o resgate das vítimas.
Segundo o balanço parcial, quatro das vítimas estão em estado grave. As demais receberam atendimento no local e foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade.
De acordo com o Samu, três Unidades de Suporte Avançado e duas de Suporte Básico foram deslocadas para o atendimento.
A coordenadora médica do serviço esteve no local e acionou os hospitais de referência da cidade para receber os feridos.
Entre as unidades mobilizadas estão o HPS (Hospital de Pronto-Socorro), a UPA Norte e o HMTJ (Hospital Monte Sinai).
Trabalho das equipes
As vítimas já começaram a ser transferidas para as unidades hospitalares. O Corpo de Bombeiros também atua na ocorrência.
A rodovia ficou parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e para a retirada dos veículos.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito e auxiliar na operação.
A concessionária Concer, responsável pela rodovia, informou em nota que a colisão interditou a pista sentido Rio no km 779. O tráfego foi desviado pela saída 778.
Ainda segundo a empresa, equipes reforçadas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência, em apoio ao Samu, Bombeiros e PRF.
As causas do acidente ainda não foram divulgadas.
*Reportagem em atualização