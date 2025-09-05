Foto: Defesa Civil do Estado de SP/ imagem ilustrativa estiagem, baixa umidade e velocidade dos ventos auxiliam na propagação das chamas

A área devastada por incêndios às margens da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, triplicou em um mês. O trecho registrou aumento de 30 mil m² queimados, em junho, para quase 100 mil m², em julho.

O cenário acompanha a estiagem em Minas Gerais, entre julho e outubro, quando a baixa umidade e os ventos aceleram a propagação das chamas.

De agosto de 2024 a agosto de 2025, foram 336 ocorrências registradas pela concessionária. Os trechos das cidades de Carandaí e Barbacena concentram a maior parte dos focos.

Monitoramento em tempo real

Para reduzir os riscos, a EPR Via Mineira fez uma parceria com a Climatempo, que disponibiliza o Sistema de Monitoramento e Alerta Climático (SMAC).

A ferramenta usa inteligência climática e a tecnologia CT-Mergefire, cruzando dados de múltiplos satélites para identificar focos de calor e áreas propícias ao avanço do fogo.

As informações chegam em tempo real ao Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo mobilização ágil de caminhões-pipa, guinchos e equipes de inspeção.

Ações preventivas e conscientização

Além da resposta rápida, a concessionária reforça a orientação a motoristas e moradores. De acordo com Finco, muitos incêndios têm origem em ações humanas, como descarte de bitucas, lixo em áreas secas ou queimadas em propriedades rurais.





Entre as recomendações estão: não descartar resíduos na vegetação, reduzir a velocidade em trechos com fumaça, manter faróis acesos e nunca parar sobre a pista em baixa visibilidade.

Em caso de fogo, o acionamento deve ser feito pelo 0800 003 1040, disponível 24 horas.

Segundo o gerente de Operações, Anderson Finco, o monitoramento deve garantir ações preventivas.