Rovena Rosa/Agência Brasil Romeiros em 2022

A RioSP, empresa do grupo Motiva, lançou o Projeto Romaria Segura 2025, iniciativa voltada para a proteção de peregrinos que seguem rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. O anúncio oficial será feito no próximo dia 8 de setembro, no próprio templo religioso, com a presença de autoridades e parceiros, entre eles a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O projeto reunirá ações educativas, orientações práticas e informações de segurança que estarão disponíveis ao longo da Via Dutra, principal trajeto percorrido por milhares de devotos a pé, de bicicleta ou de carro. A proposta é reduzir os riscos de acidentes e conscientizar os romeiros sobre a importância dos cuidados no deslocamento.

Segundo dados enviados pela PRF ao Portal iG, somente em 2024 foram registrados oito atropelamentos envolvendo peregrinos, com três mortes. Em 2023, duas pessoas morreram em acidentes relacionados às romarias, enquanto em 2022 não houve registro de óbitos.

Os números, de acordo com a corporação, reforçam a relevância de medidas preventivas.





“É fundamental que os romeiros adotem práticas seguras e que as campanhas de orientação sejam intensificadas para evitar tragédias” , informou a PRF.

A expectativa é que a nova edição do projeto amplie o alcance da conscientização, levando informações diretamente aos fiéis e fortalecendo a parceria entre entidades públicas e privadas pela segurança dos peregrinos.