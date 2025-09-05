nstagram / genilsonaraujo_reporteraereo Ônibus pega fogo na Dutra na altura de Queimados

Um ônibus de viagem pegou fogo na manhã desta sexta-feira (5) no km 199 da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, na Baixada Fluminense, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a página Tudo Sobre Volta Redonda, todos os passageiros conseguiram sair do veículo antes que as chamas se alastrassem e aguardam às margens da rodovia.

Equipes da Polícia Militar estão no local prestando apoio. Ainda não há confirmação de feridos nem informações sobre as causas do incêndio.

O Portal iG procurou a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e as entidades com circunscrição sobre a via, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.