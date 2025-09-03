Reprodução/ EPR Via Mineira Carga gigante estaciona em cidade histórica antes de seguir viagem

A segunda etapa da operação para o transporte da carga especial de mais de 540 toneladas pela BR-040 foi concluída na madrugada desta quarta-feira (3).





O deslocamento teve início às 22h de terça-feira (2) e se encerrou às 3h, quando o conjunto transportador foi estacionado na Unidade da Polícia Rodoviária Federal, em Congonhas, no km 606.

O conteúdo da carga é um transformador de grandes proporções, com 99,70 metros de comprimento, 6,90 metros de largura, 5,60 metros de altura e Peso Bruto Total Combinado ( PBTC ) de 542,60 toneladas.

De acordo com a EPR Via Mineira, a partir desta quarta-feira (3) o transporte será realizado durante o período da manhã, das 8h às 16h.

O trajeto deverá seguir em etapas até Juiz de Fora (MG), no km 773, último ponto do trecho administrado pela concessionária, antes de prosseguir para o destino final em Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Além do suporte operacional da concessionária, todo o percurso é realizado com autorização e escolta da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ).





Segundo Luiz Ricardo Rodrigues, coordenador de Operações da EPR Via Mineira, a complexidade da carga exige um planejamento cuidadoso.

“O segundo dia de deslocamento foi concluído com segurança. A partir de agora, a operação acontece em período diurno porque há pontos que permitem paradas seguras para ultrapassagens, sempre com acompanhamento da PRF e da nossa equipe operacional para garantir a convivência segura entre os veículos” , afirmou.

Segundo a concessionária, para as próximas semanas outras duas operações de cargas especiais estão previstas e terão detalhes comunicados com antecedência.

A EPR Via Mineira orienta os motoristas a planejarem suas viagens e reforça que as condições da rodovia em tempo real estão disponíveis pelo telefone 0800 003 1040, pelo Canal do WhatsApp e pelo perfil oficial da rede social X (antigo Twitter): @eprviamineira.