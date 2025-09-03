Divulgação/PF Polícia Federal prende mulher que produzia conteúdos sexuais dos filhos

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (2), uma mulher que vendia conteúdos sexuais dos próprios filhos. O caso ocorreu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro e foi confirmado pelo Portal iG

Contra a mulher, que teve o nome preservado para a não exposição dos menores, havia um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido pelos federais na residência da mesma.

Durante tais buscas, os agentes confirmaram que a divulgação dos arquivos envolvendo os filhos eram compartilhados na rede mundial de computadores.

Caso seja condenada, a mulher responderá por crimes de armazenamento e compartilhamento de material com abuso sexual infantil e estupro de vulnerável.

A ação teve participação conjunta da Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu (DPF/NIG), e o mandado de prisão foi expdido pela 3ª Vara Federal Criminal de São João de Meriti.