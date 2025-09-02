Reprodução Chuva de granizo

Uma frente fria estacionária mantém o tempo instável em parte do país nesta terça-feira (2), com efeito maior no Rio Grande do Sul. Desde cedo, já há registro de pancadas isoladas, mas a expectativa é de que a chuva fique mais forte à tarde e à noite, com risco de raios, ventania e até queda de granizo.

De acordo com o ClimaTempo, as áreas que mais preocupam são a Fronteira Oeste, a Campanha e o Sul do estado, onde pode chover forte em pouco tempo. Na Região Metropolitana de Porto Alegre também há risco de chuva intensa com descargas elétricas. Já o norte, a Serra e o litoral norte devem ficar de fora dos maiores acumulados. Os ventos podem passar dos 50 km/h no litoral e na faixa leste.

Em Santa Catarina e no Paraná, os ventos úmidos do oceano mantêm pancadas de chuva no litoral, vales e norte catarinense, além do litoral paranaense. No interior, o tempo segue firme. No noroeste e norte do Paraná, a umidade do ar pode cair para menos de 20% durante a tarde. O mar continua agitado em toda a costa do Sul.

No Sudeste, o tempo segue instável no Espírito Santo e nos vales de Minas Gerais. No estado capixaba, há risco de chuva forte e temporais isolados. Em Minas, a instabilidade será mais fraca e isolada. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o sol predomina e as temperaturas sobem, mas há rajadas de vento na faixa leste paulista e na Baixada Fluminense. No interior paulista e no oeste mineiro, alerta para baixa umidade.

No Centro-Oeste, o tempo fica aberto e seco na maior parte da região. Apenas no oeste e noroeste de Mato Grosso pode chover rápido, com risco de pancadas mais fortes em pontos isolados. O calor segue intenso: em Cuiabá, a máxima pode chegar a 40ºC, a maior entre as capitais. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal seguem com baixa umidade, variando entre 30% e 20%.

No Nordeste, o vento do mar mantém chuva na faixa leste. O litoral sul da Bahia pode ter temporais, enquanto entre Salvador e Recife há risco de chuva forte com raios. No agreste baiano e pernambucano, a previsão é de chuva moderada. No Maranhão, chove fraco a moderado no litoral. O interior nordestino segue com sol forte, calor e baixa umidade.

No Norte, a instabilidade se concentra no Acre, Rondônia e Amazonas, com pancadas fortes e risco de temporais. No Acre, pode haver ventania. O litoral do Pará e o extremo oeste de Roraima também podem ter chuva forte. No Tocantins, o tempo continua seco, com alerta para baixa umidade à tarde.