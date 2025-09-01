Instagram Avião da Latam é desviado para Brasília após confusão com passageiro

Um avião da Latam Airlines que partiu de Santiago, no Chile, com destino a Fortaleza (CE), precisou realizar um pouso não programado em Brasília na manhã deste domingo (31/8). Segundo relatos de passageiros, a Polícia Federal foi acionada e um homem acabou sendo retirado da aeronave.

A cena foi registrada por outros viajantes, mostrando o momento em que os agentes federais entram no avião e escoltam o passageiro até a saída. A companhia não informou detalhes sobre o comportamento do homem, mas confirmou a ocorrência.

Após o episódio, a Latam enviou ao iG uma nota oficial esclarecendo que se tratou de um caso de comportamento indisciplinado.

Nota da LATAM na íntegra

"A LATAM Airlines Brasil informa que, na manhã deste domingo (31/8), o voo LA8125 (Santiago-Fortaleza) foi desviado para o aeroporto de Brasília, onde, com apoio da Polícia Federal, ocorreu o desembarque de um passageiro em razão de comportamento indisciplinado.





Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza às 14h37.

A LATAM reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos."

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Federal para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.