Reprodução / Kind Butler Funcionária do Walmart é espancada em ataque brutal nos EUA

Um vídeo viral chocante registrou o momento em que uma funcionária do Walmart foi brutalmente espancada dentro de uma unidade da rede em Indianápolis, no estado de Indiana (EUA). As imagens, gravadas na última sexta-feira (30) e publicadas no Facebook por uma testemunha, mostram a trabalhadora sendo cercada e atacada por um grupo de mulheres, enquanto colegas tentavam desesperadamente conter a violência.





Na gravação, uma mulher vestida de preto imobiliza a funcionária, identificada como Tikerra Hicks, enquanto outras duas a golpeiam repetidamente. Uma das agressoras, usando uma camiseta rosa, desfere socos incessantes, enquanto outra pisa com força sobre a vítima. Em meio ao caos, é possível ouvir um grito:

“Where he at, bitch?!” (“Cadê ele, vadia?!”).

Mesmo com a intervenção de clientes e colegas, a situação piorou. Um homem também entrou na briga e desferiu chutes contra Hicks, enquanto outra mulher, de blusa azul e branca, continuava a bater na funcionária. A vítima chegou a ser erguida por colegas, mas voltou a ser puxada pelos cabelos e atacada pela agressora de rosa.

Segundo Kind Butler, cliente que registrou o vídeo, o ataque começou de forma imediata. “Assim que viram a funcionária, a família inteira partiu para cima dela”, relatou à emissora Fox 59. Ele disse ainda que ouviu os agressores comentarem sobre um caso de estupro envolvendo conhecidos.

Em entrevista, Hicks afirmou que vinha recebendo ligações sobre acusações contra um amigo, suspeito de ter estuprado uma jovem conhecida. Minutos antes da agressão, ela teria saído do banheiro quando ouviu alguém gritar “aí está ela”, seguida do primeiro golpe.

A funcionária negou qualquer envolvimento no caso.

“Isso não tem nada a ver comigo. Eu não estava lá para proteger ele, nem para defendê-lo”, declarou.





Um relatório policial de Beech Grove, obtido pela Fox 59, cita Hicks como “outra pessoa” em uma investigação de estupro. Ela, no entanto, afirma que essa ligação é falsa e que só conversou com autoridades após a briga.

Apesar de ter sido vítima, Hicks disse ter sido suspensa pelo Walmart após o episódio.