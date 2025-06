Reprodução/Suez Canal Authority Navio Red Zed I, no Canal de Suez





Um navio cargueiro chines colidiu no Canal de Suez, uma das principais rotas comerciais do mundo, na última sexta-feira (20), após perder o controle. A rota comercial fica localizada no Egito, que controla todo o canal.

A embarcação Red Zed I, construída em 2015, transitava no comboio do norte da Holanda em direção ao Sudão. O navio chegou a ser danificado, mas a situação foi "totalmente resolvida em uma hora", informou o portal Safety 4 Sea .

Colisão após falha

O incidente ocorreu no quilômetro 45, próximo à balsa de passageiros El-Qantara West . O cargueiro de 217 metros de comprimento e 41 mil toneladas acabou desviando do curso devido à uma falha mecânica.

Os Supervisores da Estação de Controle de Navegação de El-Qantara detectaram o desvio e alertaram imediatamente a equipe da balsa, que evacuou rapidamente os passageiros e as embarcações próximas.

O comandante da embarcação conseguiu conduzi-la após um contato com o cais da balsa, minimizando os danos. Três rebocadores foram enviados para imobilizar e estabilizar o navio.

Danos na embarcação

A tripulação fez reparos temporários antes de a embarcação ser escoltada até a região de El-Balah (uma área de desvio) e, depois, levada ao Grande Lago Amargo , no Egito, para uma inspeção mais detalhada.

Uma avaliação inicial identificou um pequeno furo acima da linha d’água na proa, sem danos estruturais graves. Não houve feridos nem mortos, informou o portal especializado.

A situação de emergência foi controlada em 60 minutos. O navio Red Zed 1 poderá retomar sua rota após a conclusão das inspeções formais e dos trâmites administrativos, disseram as autoridades do canal.





Canal de Suez

Reprodução/redes sociais Navio Evergreen no Canal Suez, em 2021





O Canal de Suez é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e encurtando o trajeto entre a Europa e a Ásia. Inaugurado em 1869, o canal garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional. Ele está localizado no Egito, e tem cerca de 193 quilômetros de extensão.

Apesar de importante para comércios internacionais, o Canal de Suez também é vulnerável a incidentes que podem impactar o mundo todo. Um dos casos mais marcantes foi o encalhe do navio Ever Given em 2021, que bloqueou a passagem por quase uma semana e afetou os sistemas comerciais à nível global.