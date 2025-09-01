Jovem de 22 anos contou que estava sendo ameaçada de morte
Pixabay
Jovem de 22 anos contou que estava sendo ameaçada de morte

Uma jovem grávida de 22 anos, de Belo Horizonte, decidiu tomar medicamentos para passar mal e dar entrada em uma unidade de saúde, para relatar que estava sendo agredida e  ameaçada de morte pelo companheiro. O caso foi registrado neste sábado (30), segundo o portal O Tempo.

gestante relatou que o parceiro ameaçou matá-la caso tentasse encerrar o relacionamento ou voltasse para a casa da irmã. Na última sexta-feira (29), ela afirmou ter sido vítima de agressões físicas, incluindo estrangulamento, socos, chutes e de ter sido jogada no chão. Ela também contou que foi mantida em cárcere privado.

Atitude desesperada

No boletim de ocorrência, a vítima contou que resolveu tomar os medicamentos em um "ato desesperado" para simular um mal-estar e poder ser levada a um hospital. No local, ela conseguiu denunciar a violência que vinha sofrendo.


O hospital para qual foi levada pelo agressor acionou a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-09-01/para-denunciar-agressoes-gravida-toma-remedios-passa-mal.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!