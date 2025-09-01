Pixabay Jovem de 22 anos contou que estava sendo ameaçada de morte

Uma jovem grávida de 22 anos, de Belo Horizonte, decidiu tomar medicamentos para passar mal e dar entrada em uma unidade de saúde, para relatar que estava sendo agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. O caso foi registrado neste sábado (30), segundo o portal O Tempo.

A gestante relatou que o parceiro ameaçou matá-la caso tentasse encerrar o relacionamento ou voltasse para a casa da irmã. Na última sexta-feira (29), ela afirmou ter sido vítima de agressões físicas, incluindo estrangulamento, socos, chutes e de ter sido jogada no chão. Ela também contou que foi mantida em cárcere privado.

Atitude desesperada

No boletim de ocorrência, a vítima contou que resolveu tomar os medicamentos em um "ato desesperado" para simular um mal-estar e poder ser levada a um hospital. No local, ela conseguiu denunciar a violência que vinha sofrendo.





O hospital para qual foi levada pelo agressor acionou a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada.