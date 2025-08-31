Reprodução/PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

A Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG), procura uma mulher de 22 anos que desapareceu com os três filhos, uma menina de 3 anos, um menino de 1 ano e uma bebê de 3 meses. Antes de sair de casa, ela publicou vídeos nas redes sociais ameaçando agredir e matar as crianças. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

A denúncia foi feita pelo pai de dois dos filhos, de 20 anos, que afirmou estar em pânico com o paradeiro da família. Ele disse ainda que a mulher já havia agredido os filhos em outras ocasiões e que chegou a receber a filha com ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita esteve na casa da avó na tarde de sexta-feira (29), onde gravou os vídeos. À noite, por volta das 23h, deixou o local em um carro de aplicativo com as crianças.

O pai de um dos filhos relatou à polícia que conseguiu falar com a mulher e ouviu dela que seguiria para o Rio de Janeiro. Um alerta foi emitido pela PM mineira para a corporação fluminense.