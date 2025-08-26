Uma carga de mais de dez quilos de cocaína foi apreendida na manhã desta terça-feira (26) durante uma operação na Rodovia Presidente Dutra ( BR-116), na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ).
A droga estava escondida em embalagens de creatina, suplemento bastante utilizado por praticantes de atividades físicas.
A fiscalização aconteceu por volta das 10h, quando dois veículos foram abordados por equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Cães farejadores auxiliaram na descoberta do entorpecente dentro dos potes de suplemento.
Além da droga, os agentes descobriram que os carros usados no transporte eram roubados e circulavam com placas clonadas. Dois homens foram presos.
Um deles optou pelo silêncio, enquanto o outro admitiu que sabia do transporte da carga. Ambos seguiam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes ( DRE).