Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal do RJ Cão farejador que ajudou a localizar as drogas escondidas

Uma carga de mais de dez quilos de cocaína foi apreendida na manhã desta terça-feira (26) durante uma operação na Rodovia Presidente Dutra ( BR-116), na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ).

A droga estava escondida em embalagens de creatina, suplemento bastante utilizado por praticantes de atividades físicas.

A fiscalização aconteceu por volta das 10h, quando dois veículos foram abordados por equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Cães farejadores auxiliaram na descoberta do entorpecente dentro dos potes de suplemento.





Além da droga, os agentes descobriram que os carros usados no transporte eram roubados e circulavam com placas clonadas. Dois homens foram presos.

Um deles optou pelo silêncio, enquanto o outro admitiu que sabia do transporte da carga. Ambos seguiam de Minas Gerais para o Rio de Janeiro.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes ( DRE).