@tarsomarquesoficial/Reprodução Tarso Marques explica por que foi parado em blitz em entrevista ao Portal iG

Em entrevista ao Portal iG, o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, parado por uma blitz na madrugada de domingo (31) em São Paulo, explicou que não sabia da ausência da placa nem das irregularidades do veículo, que pertence a um cliente de sua oficina de customização.

Marques foi conduzido a delegacia na madrugada de domingo (31) ao dirigir uma Lamborghini Gallardo sem placas na Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona oeste de São Paulo. O veículo apresentava bloqueios administrativos e registro de apropriação indébita, segundo a polícia.

Segundo o relato, Tarso havia saído com o carro para abastecer em um posto próximo à sua casa. Ele conta que é um procedimento comum em sua empresa, que realiza projetos de customização em veículos, embarcações e aeronaves.

" Eu andei 200 metros aqui da minha casa. Eu estava indo no posto ao lado aqui da minha casa ", afirmou.

Ao atravessar a Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, percebeu a blitz no sentido oposto e retornou para passar pela fiscalização, que estava no caminho do posto, momento em que foi abordado por trafegar com o veículo sem placa.

Marques relata que os próprios policiais o ajudaram a procurar a placa, que estava dentro do carro, e o orientaram a colocá-la no local. " O policial, inclusive, iluminou ali onde pôr a placa ", disse.

Após realizar o teste do bafômetro, que deu negativo, foi informado de que o veículo seria apreendido e conduzido ao pátio.



Ele explicou que os veículos de clientes costumam ficar em um showroom, muitas vezes com adesivos cobrindo as placas para gravações de fotos e vídeos.

O ex-piloto precisou esperar cerca de três horas pelo fim da operação para, então, conduzir o próprio carro até a delegacia, pois o policial não conseguiu dirigir o veículo de luxo.

" Ele falou, você se importa de levar o carro? Acompanhar a gente para levar o carro para o pátio, lá para a delegacia? Eu falei, não. Não tem problema nenhum ", contou.



Irregularidades do veículo e fiança

Na delegacia, foi constatado que o veículo possuía débitos de IPVA, multas e um bloqueio judicial por apropriação indébita.

Tarso Marques afirmou não ter conhecimento prévio dessas questões, comparando a situação à de um manobrista que não tem responsabilidade sobre a documentação do carro que dirige.

" Não, eu nem sei qual é o processo que tem. Ela [delegada] falou que tem alguns processos e tal, mas não sei nem do que se trata ", declarou.

Ele esclareceu que não precisou pagar para ser liberado, mas que haverá a necessidade de um depósito de fiança estipulado em 15 salários mínimos, para apresentar sua defesa formalmente.

O ex-piloto permaneceu na delegacia até o início da tarde, devido ao grande número de pessoas aguardando atendimento.

Repercussão

Em suas redes sociais, Marques lamentou a repercussão do caso, que, segundo ele, preocupou desnecessariamente sua família e amigos. O ex-piloto ressaltou que as notícias iniciais fizeram familiares e amigos acreditarem que ele havia sido sequestrado, já que ficou horas sem contato após a bateria do celular acabar.

Ele também negou boatos de que estaria acompanhado por duas mulheres no momento da abordagem.

" Só dirigi o carro como poderia ter sido você ou qualquer pessoa que trabalha aqui ", desabafou.





Carreira

Tarso Marques nasceu em Curitiba em 1976 e correu por equipes como a Minardi na Fórmula 1, onde disputou 24 provas entre 1996 e 2001. No Brasil, venceu etapas da Stock Car em 2006 e 2007.

Fora das pistas, ganhou destaque como apresentador do quadro “ Lata Velha ”, no programa “ Caldeirão do Huck ”, e como comentarista no “ Auto Esporte ”.

Tarso administra há 30 anos uma empresa especializada em personalização de carros, barcos e até aviões, com clientes no Brasil, Europa e Estados Unidos.

O que diz o Tribunal de Justiça

Em nota enviada ao iG, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que Tarso passou por audiência de custódia no último domingo (31). Ele obteve liberdade provisória, mas terá que cumprir uma série de medidas determinadas pela Justiça.

Entre as obrigações, estão o comparecimento mensal ao fórum para justificar suas atividades, manter o endereço atualizado, não deixar a comarca por mais de oito dias sem autorização e pagar fiança equivalente a 15 salários mínimos. Leia na íntegra:



''A audiência de custódia de Tarso Anibal Sant'Anna Marques foi neste domingo (31/8). Foi concedida a liberdade provisória ao autuado, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo; d) prestação de fiança arbitrada no valor de 15 salários mínimos''