Divulgação/PCMG Funcionário é preso em circo por suposto abuso sexual

Um homem de 61 anos, funcionário de um circo itinerante, foi preso na segunda-feira (25) na zona rural de Caparaó, na Zona da Mata de Minas Gerais, suspeito de estuprar crianças.

De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por ter abusado sexualmente de uma menina de 10 anos em junho deste ano, durante a passagem do circo pelo distrito de Baixa Verde, em Dionísio.

O suspeito já respondia a outro processo por crime semelhante. Em dezembro de 2024, ele foi preso em flagrante pelo abuso de uma criança de 7 anos, mas estava em liberdade provisória desde março.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Espera Feliz, após troca de informações com a Delegacia de São Domingos do Prata. Depois de formalizados os procedimentos, o homem foi levado para o sistema prisional.