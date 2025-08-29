FreePik Defesa Civil emite alerta para frente fria com ventos e chuva

O tempo no Brasil nesta sexta-feira (29) será marcado por contrastes. Enquanto áreas do sul e do norte do país permanecem com predomínio de sol e calor, parte do sudeste, centro-oeste e do litoral nordestino deve ter pancadas de chuva, em alguns pontos acompanhadas por raios, vento forte e até queda de granizo.

Na região sul, a sexta-feira começa com instabilidades no Paraná e em Santa Catarina. O norte e o nordeste paranaense podem ter pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, enquanto no leste catarinense a chuva tende a ser mais fraca. Já no Rio Grande do Sul, o tempo fica firme ao longo do dia, mas o vento sopra com rajadas que podem passar dos 50 km/h no litoral e no extremo sul.

No sudeste, as instabilidades ganham força. São Paulo deve ter pancadas de chuva desde cedo em áreas isoladas, com risco maior de temporais durante a tarde. O mesmo vale para o sul e o oeste de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. Entre o Vale do Paraíba, a região metropolitana de São Paulo e o sul mineiro, há possibilidade de granizo. O Espírito Santo também pode ter chuva no sul, mas o norte do estado segue com sol e calor.

No centro-oeste, a chuva aparece de forma isolada em Mato Grosso do Sul e em áreas do sul de Goiás, mas não deve acumular grandes volumes. Mato Grosso e o Distrito Federal permanecem sob tempo firme, calor intenso e baixa umidade do ar.

No nordeste, os ventos que sopram do oceano mantêm a chuva na faixa leste, especialmente no recôncavo baiano e entre Maceió e João Pessoa, onde há chance de chuva forte. No interior, o predomínio continua sendo de sol, calor e ar seco.

Já no norte, a maior parte da região segue sob influência de uma área de alta pressão, com tempo firme e calor. A chuva fica restrita ao Amazonas, a Roraima e a pontos do litoral do Pará, mas de forma isolada. Entre Rondônia, Tocantins e sul do Pará, as temperaturas podem chegar aos 40 °C.