Arteris Litoral Sul/Reprodução Túnel do Morro do Boi, na BR-101, em Balneário Camboriú (SC)

O Túnel do Morro do Boi, localizado no km 141 da BR-101 em Balneário Camboriú (SC), terá interdições totais programadas entre a noite desta quarta-feira (27), e a madrugada de quinta-feira (28), para a realização de testes no novo sistema do túnel.

Uma interdição anterior já havia ocorrido na madrugada da terça-feira (26), entre 00h e 02h, para o mesmo propósito, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável, informa que a automação do túnel, no km 141, sentido Norte da BR-101, segue em fase de operação assistida.

Horários e fluxo de tráfego

A concessionária detalhou os horários dos bloqueios para a noite de quarta-feira (27) e madrugada de quinta-feira (28):

Entre 22h e 00h: Houve fechamento da faixa da esquerda, com o fluxo de veículos sendo direcionado para a faixa da direita.

Entre 00h e 01h: O bloqueio será total, impedindo a passagem de veículos.

Entre 01h e 02h: Novamente, a faixa da esquerda será fechada, e o fluxo seguirá pela direita.

Entre 02h e 03h: O túnel terá um novo bloqueio total.

Entre 03h e 05h: A faixa da esquerda será fechada, com o fluxo pela direita.

Esses bloqueios estão sendo feitos para a realização de ajustes no sistema do túnel, visando aprimorar sua automação e segurança, segundo a concessionária.





Orientação aos motoristas

A Arteris Litoral Sul orienta os usuários da rodovia a programarem seus deslocamentos com antecedência, buscando locais para paradas e evitando permanecer em filas durante os períodos de interdição.