CCR RioSP Trechos da estrada Rio-Santos

Vai aproveitar o Dia dos Pais para viajar neste fim de semana? Se a sua rota passa pela Via Dutra (BR-116) ou pela Rio-Santos (BR-101), dá para simular o valor do pedágio antes de pegar a estrada.

É possível calcular quanto você vai gastar em cada trecho usando a ferramenta de simulação on-line da Motiva, que é a concessionária dessas estradas em partes de São Paul o e do Rio de Janeiro.

O iG fez algumas simulações de valores com várias origens e destinos.

Confira abaixo:

Via Dutra (BR-116):

Rota: São Paulo – São José dos Campos, Jacareí ou Taubaté (SP)

Pontos de pedágio: Arujá (R$ 4,40), Santa Isabel (R$ 4,40) e Jacareí (R$ 7,90)

Valor total por trecho: R$ 16,70

Rota: São Paulo – Guaratinguetá ou Lavrinhas (SP)

Pontos de pedágio: Arujá (R$ 4,40), Santa Isabel (R$ 4,40), Jacareí (R$ 7,90) e Pindamonhangaba (R$ 16,40)

Valor total por trecho: R$ 33,10

Rota: São Paulo – Itatiaia, Seropédica, Resende, Volta Redonda ou Barra Mansa (RJ):

Pontos de pedágio: Arujá (SP) – R$ 4,40; Santa Isabel (SP) – R$ 4,40; Jacareí (SP) – R$ 7,90; Pindamonhangaba (SP) – R$ 16,40; e Itatiaia (RJ) – R$ 14,10

Valor total por trecho: R$ 47,20

BR 101 (Rio-Santos):

Rota: Ubatuba (SP) – Rio de Janeiro ou Itaguaí (RJ)

Pontos de pedágio: Paraty (RJ) – R$ 4,70; Mangaratiba (RJ) – R$ 4,70 e Itaguaí (RJ) – R$ 4,70

Valor total por trecho: R$ 14,10

Rota: Ubatuba (SP) – Mangaratiba (RJ):

Pontos de pedágio: Paraty (RJ) – R$ 4,70 e Mangaratiba (RJ) – R$ 4,70

Valor total por trecho: R$ 9,40

Rota: Ubatuba (SP) – Angra dos Reis (RJ)

Pontos de pedágio: Paraty (RJ) – R$ 4,70

Valor total por trecho: R$ 4,70

A última atualização dos preços de pedágio nas duas estradas foi em 1º de setembro do ano passado.

É possível ter redução nos valores com uma tag eletrônica de pagamento automático ou quando se é usuário frequente das vias. Para checar os descontos e outras rotas, confira neste link a ferramenta.



