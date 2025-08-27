Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro participou on-line

O deputado federal Eduardo Bolsonaro(PL) participou, na quarta-feira (27), de uma audiência da Câmara dos Deputados por meio remoto. Ele está nos Estados Unidos desde março, quando iniciou uma licença parlamentar de 122 dias para tratar de “interesses particulares”.

A possibilidade de presença virtual está prevista no regimento da Câmara e permite que parlamentares participem de sessões deliberativas a distância. Eduardo fez uso desse mecanismo em 2025.

Antes de entrar em licença, marcou presença em 13 sessões, das 19 realizadas no período, e teve quatro faltas não justificadas, equivalentes a 21% do total.

A licença de Eduardo começou em 20 de março. Desde então, seu suplente, José Olímpio, assumiu a vaga na Câmara.

O deputado não recebe remuneração enquanto estiver afastado. Nos dois meses anteriores, fevereiro e março, ele recebeu salário líquido de R$ 34.615,76, com descontos apenas relativos ao imposto de renda.

Nos Estados Unidos, Eduardo articula apoio internacional ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a aliados, incluindo ações para pressionar por sanções contra autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Essas movimentações motivaram seu indiciamento pela Polícia Federal sob suspeita de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.





Eduardo Bolsonaro x oposição

A atuação à distância tem gerado críticas em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a permanência do deputado nos Estados Unidos é “incompatível” com as responsabilidades do mandato.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defende a cassação imediata, sem esperar o acúmulo de faltas que, segundo as regras internas, só poderá ser avaliado a partir de março de 2026.

O PL, partido de Eduardo, estuda alternativas no regimento da Câmara que possam garantir sua permanência no mandato mesmo com a atuação fora do país.

Além das atividades nos Estados Unidos, Eduardo prepara agenda internacional na Europa em setembro, com compromissos em Portugal e Polônia, em continuidade às ações contra autoridades brasileiras em fóruns externos.