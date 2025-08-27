Rovena Rosa/Agência Brasil Eduardo Suplicy foi internado na terça-feira (26) no Hospital Niterói D'Or, em Niterói (RJ)

Parlamentar de 84 anos, Eduardo Suplicy (PT) foi submetido a um procedimento de implante de marcapasso na noite desta quarta-feira (27) no Hospital Niterói D’Or, após ter sido internado no dia anterior com arritmia cardíaca.

A cirurgia transcorreu sem intercorrências, e o deputado permanece estável, sob cuidados e monitoramento da equipe médica, segundo comunicado do hospital.

Suplicy deu entrada no Hospital Niterói D’Or na terça-feira (26), transferido do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após sentir mal-estar, segundo boletim médico.





Boletim médico na íntegra

" Niterói, 27 de agosto de 2025 – O Hospital Niterói informa que o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) passou por uma cirurgia de implante de marcapasso na noite de hoje. O procedimento foi realizado com sucesso, sem intercorrências. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento.

Equipe Médica – Hospital Niterói D’Or "