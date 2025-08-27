Reprodução Instagra/ @eduardosuplicy Eduardo Suplicy

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, foi internado na terça-feira (26) no Hospital Niterói D'Or, em Niterói (RJ), após sofrer um mal-estar. Ele foi transferido do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (27), Suplicy foi diagnosticado com arritmia cardíaca, está lúcido, orientado, com quadro estável e se alimentando normalmente.

Mesmo hospitalizado, o parlamentar participou de um evento de forma on-line e revelou que deve passar por um procedimento cirúrgico para implantação de um marcapasso. A intervenção está prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira.

Em nota ao iG, o Hospital Niterói D'Or informou que Eduardo Suplicy foi atendido após um mal-estar e diagnosticado com arritmia cardíaca. Seu estado de saúde é considerado estável.





Boletim médico na íntegra

"Niterói, 27 de agosto de 2025 – O Hospital Niterói informa que o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) deu entrada na unidade na terça-feira (26), após ser encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de Maricá, devido a um quadro de mal-estar. Ele foi prontamente atendido e identificada uma arritmia cardíaca. O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente.

Equipe Médica – Hospital Niterói D’Or."

O Portal iG tentou contato com a assessoria de Eduardo Suplicy para obter mais informações sobre seu estado de saúde e sobre a cirurgia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.