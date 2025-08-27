Reprodução Quase 100 caminhões com 3,3 mil toneladas testaram a estrutura

A Ponte Huajiang Grand Canyon, na China, passou por um processo de testes de cinco dias, antes da inauguração programada para o final de setembro. O último teste foi realizado nesta segunda-feira (25).

A construção da ponte, que atravessa o rio Beipan, começou em 2022 e foi concluída neste ano.

O objetivo principal da estrutura é conectar regiões remotas daquela região, reduzindo o tempo de travessia do cânion de uma hora para apenas um minuto e impulsionando o turismo local.

O teste de carga é a etapa final antes que a ponte seja considerada segura para receber tráfego.

Uma equipe de testes conduziu 96 caminhões, com peso total de cerca de 3,3 mil toneladas, até pontos designados para testar a integridade estrutural da ponte.

A Ponte Huajiang Grand Canyon tem um comprimento total de 2,89 mil metros e um vão principal de 1,42 mil metros.





Está a 625 metros acima do rio na província de Guizhou e é 295 metros mais alto do que o Viaduto Millau, na França, que detém o título de maior ponte atual.

Quando concluída, estabelecerá um recorde para a ponte mais alta do mundo e também a ponte montanhosa com maior extensão do mundo.

