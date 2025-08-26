Reprodução Temporais atingem Sul e Sudeste

A terça-feira (26) será de tempo instável em boa parte do Brasil, com risco de temporais no Sul e pancadas de chuva em áreas do Sudeste. Já em estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o destaque é o calor e a baixa umidade do ar.

Em Santa Catarina e no Paraná, o dia será marcado por pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no leste e sul paranaense, além do norte e leste catarinense, incluindo Florianópolis. Em Curitiba, a terça-feira deve seguir instável.

No Rio Grande do Sul, há previsão de pancadas à tarde no norte e na serra. Nas demais áreas gaúchas, o tempo segue firme e frio, com chance de geada pela manhã em pontos da campanha e da região central. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, mas as temperaturas ficam baixas.

Em São Paulo, pode chover forte a partir da tarde no litoral, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e na Grande SP. Há risco de raios e ventania. Já no norte do estado, o tempo segue seco, quente e com baixa umidade, em alguns pontos abaixo de 20%.

No Rio de Janeiro, pode chover entre o fim da tarde e a noite no sul do estado e na costa verde. Na capital, há chance de pancadas durante a madrugada. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo fica firme, mas grande parte do território mineiro, incluindo Belo Horizonte, segue em alerta para ar seco.

Em Mato Grosso do Sul, o amanhecer foi frio, com mínima abaixo de 10 °C em várias cidades da metade sul. Durante o dia, o tempo fica firme e as temperaturas sobem.

Já em Mato Grosso, Goiás e Tocantins, o sol predomina, o calor aumenta e a umidade do ar cai bastante, com índices entre 12% e 20%.

A faixa leste segue com instabilidade. Entre Aracaju e Maceió, pode chover forte ao longo do dia. Entre Recife e Natal, a chuva aparece principalmente durante a madrugada e manhã. Também pode chover em pontos do leste da Bahia.

No interior, o tempo segue seco, com destaque para o sertão de Pernambuco, Paraíba e oeste da Bahia, onde a umidade deve ficar abaixo de 30%. Em áreas do Piauí e Maranhão, os índices podem cair ainda mais, chegando a menos de 20%. Rajadas de vento fortes também são esperadas no litoral do Ceará e Maranhão.

No norte do Amazonas e em Roraima, há risco de pancadas de chuva fortes e até temporais isolados. Também pode chover no sul do Amapá e no litoral do Pará. Já no Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo fica firme, quente e seco, com máximas passando dos 35 °C.