Reprodução Aluna ataca professora com golpes de faca

Uma adolescente de 14 anos esfaqueou uma professora dentro de sala de aula em uma escola municipal de Caseiros, no norte do Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (21), durante a aula do 8º ano.

A educadora escrevia no quadro quando foi surpreendida pela estudante, que a atingiu na mão com uma faca. A aluna ainda teria tentado um novo golpe, mas recuou após a vítima afirmar que chamaria a polícia.

Um dia antes do ataque, a professora já havia recebido ameaças de morte. Em uma atividade de classe, a aluna entregou uma folha com frases indicando que iria matá-la, além de um desenho de uma faca. O episódio foi comunicado à direção da escola e os pais da adolescente foram chamados, mas mesmo assim a agressão ocorreu no dia seguinte.

A vítima saiu da sala com a mão sangrando e procurou ajuda na direção. Já a adolescente foi encaminhada à Delegacia, acompanhada pelos pais e pelo Conselho Tutelar. As aulas foram suspensas na sexta-feira (22) para reunião entre pais, Prefeitura e Polícia, e devem ser retomadas nesta segunda-feira (25).