Uma adolescente de 14 anos esfaqueou uma professora dentro de sala de aula em uma escola municipal de Caseiros, no norte do Rio Grande do Sul. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (21), durante a aula do 8º ano.
A educadora escrevia no quadro quando foi surpreendida pela estudante, que a atingiu na mão com uma faca. A aluna ainda teria tentado um novo golpe, mas recuou após a vítima afirmar que chamaria a polícia.
Um dia antes do ataque, a professora já havia recebido ameaças de morte. Em uma atividade de classe, a aluna entregou uma folha com frases indicando que iria matá-la, além de um desenho de uma faca. O episódio foi comunicado à direção da escola e os pais da adolescente foram chamados, mas mesmo assim a agressão ocorreu no dia seguinte.
A vítima saiu da sala com a mão sangrando e procurou ajuda na direção. Já a adolescente foi encaminhada à Delegacia, acompanhada pelos pais e pelo Conselho Tutelar. As aulas foram suspensas na sexta-feira (22) para reunião entre pais, Prefeitura e Polícia, e devem ser retomadas nesta segunda-feira (25).