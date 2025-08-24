Reprodução/ Prefeitura de Ilhabela Balsa para travessia em Ilhabela

A travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, foi normalizada na tarde deste domingo (24), às 14h45, após mais de 13 horas de paralisação do serviço.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, que opera a travessia , o serviço é paralisado sempre que a força dos ventos impede uma navegação segura.



A balsa teve a travessia paralisada por volta das 1h16 da madrugada de domingo (24), por conta de estragos provocados pelas condições climáticas, que derrubou árvores sobre vias públicas, fiações elétricas e até residências.





O serviço foi retomado por volta das 14h45, de acordo com a Defesa Civil estadual, que acompanhou a situação durante todo o dia e prestou assistência às pessoas que aguardavam o restabelecimento do serviço.



Os agentes oferecem suporte com a distribuição de cobertores e café da manhã.



Logo após o retorno do serviço, o tempo de espera para pegar a balsa de Ilhabela para São Sebastião era de 4 horas. No sentido contrário, cerca de 45 minutos.

