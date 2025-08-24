Reprodução/ Prefeitura Municipal de Ilhabela Balsa para travessia em Ilhabela

A travessia de balsa em Ilhabela (SP) está inoperante desde a 1h da madrugada deste domingo (24). O litoral do estado foi atingido por ventos fortes nesta madrugada.

A paralisação do serviço ocorre em meio aos estragos provocados pelas condições climáticas, que derrubou árvores sobre vias públicas, fiações elétricas e até residências. Também houve registro de destelhamento na comunidade de Castelhanos, segundo informações da Defesa Civil.

Para reduzir os impactos, equipes da Defesa Civil da cidade atuam diretamente no local oferecendo suporte aos usuários que aguardam pela normalização da travessia da balsa.

Cobertores e café da manhã foram distribuídos para garantir conforto às pessoas que permanecem à espera.

Equipes da concessionária responsável também trabalham para restabelecer a energia elétrica nos pontos afetados pela queda de árvores sobre a rede. Até o momento, não há registros de feridos.





Segurança em primeiro lugar

A atuação da Defesa Civil em situações como essa é fundamental para minimizar os transtornos causados pelo mau tempo e proteger a população.

Além de trabalhar na remoção de obstáculos e no suporte imediato aos moradores, a presença das equipes no local garante uma resposta rápida diante de cenários de risco.

Outro ponto essencial é a emissão de alertas preventivos, que orientam a população sobre como agir durante eventos climáticos severos.

Essas informações permitem que a população adote medidas de precaução, reduzindo a exposição a riscos como quedas de árvores, alagamentos e interrupções de serviços.

O acompanhamento constante das condições meteorológicas e a comunicação eficaz são ferramentas indispensáveis para evitar acidentes e garantir que todos estejam preparados diante de situações adversas.