A BR-116 será totalmente interditada no trecho entre o km 101 e o km 110, na região da Serra do Espigão, em Monte Castelo, Santa Catarina, nesta segunda-feira (18).

O bloqueio será realizado das 7h às 18h para a execução de obras de contenção e manutenção pela concessionária Arteris Planalto Sul.

A principal intervenção ocorrerá no km 107,9, no sentido norte da rodovia, onde serão removidos grandes blocos de rocha sustentados por telas de proteção.

A concessionária informou que a interdição será total, atingindo os dois sentidos da pista, e recomendou que os motoristas reprogramem suas viagens para evitar retenções ou busquem locais adequados para aguardar a liberação da via.

Segundo a Arteris Planalto Sul, em caso de condições climáticas desfavoráveis, as atividades poderão ser adiadas, sem definição prévia de nova data.

O objetivo é garantir a segurança durante a execução dos trabalhos de estabilização.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou o bloqueio programado e reforçou a orientação para que condutores planejem rotas alternativas ou ajustem seus horários de deslocamento.





Informações

Para acompanhar informações atualizadas sobre a interdição, a concessionária disponibiliza atendimento pelos números 0800 642 0116 e 0800 717 1000 (para deficientes auditivos), além de atualizações em tempo real no perfil oficial da Arteris Planalto Sul no X (@Arteris_APS).