Raychel Sanner Dia nublado

A quinta-feira (21) será marcada por calor intenso e baixa umidade em grande parte do país, com chuvas ocorrendo apenas de forma localizada, de acordo com o Clima Tempo.

No Sudeste, o sol predomina ao longo do dia, mas há previsão de pancadas isoladas no fim da tarde em áreas de São Paulo. Em Minas Gerais e no interior paulista, a preocupação maior continua sendo a queda nos índices de umidade.

No Centro-Oeste, a condição segue parecida: tempo firme, calor e ar seco, com registros que podem ficar abaixo dos 12%. Apenas no sul e oeste de Mato Grosso do Sul há possibilidade de chuva pontual.

No Sul, depois da passagem da frente fria, o tempo volta a abrir, mas pancadas rápidas ainda podem ocorrer em pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Já no Nordeste, o interior terá predomínio de sol e calor, contrastando com o litoral de Alagoas e Pernambuco, onde são esperadas pancadas moderadas.

Por sua vez, no Norte, a instabilidade se concentra entre norte do Amazonas, Roraima e Amapá, com risco de chuva forte. Nas demais áreas, o cenário é de tempo firme e altas temperaturas.