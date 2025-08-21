Divulgação/PCMG Homem mata ex-patrão após ser demitido

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) depois de atirar contra o ex-patrão, de 53, em Guimarânia, no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. O disparo foi feito com uma espingarda e atingiu a vítima na região lombar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma fazenda onde o suspeito trabalhava. O empregador havia comunicado a demissão, quando o funcionário não aceitou a decisão e pegou uma espingarda calibre 5,5 mm, adaptada para calibre 22. Após efetuar o disparo, ele tentou recarregar, mas foi contido por uma testemunha que estava no local.

A vítima recebeu atendimento inicial no pronto-socorro de Guimarânia e, devido à gravidade da lesão, foi transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas.

O suspeito fugiu em um carro, mas acabou se apresentando no Fórum da cidade, onde foi detido. A espingarda, o veículo e sete munições calibre .22 foram apreendidos. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.