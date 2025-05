Reprodução/redes sociais Local em que o carro colidiu e capotou





Um empresário, proprietário de um restaurante em Cuiabá (MT), morreu na tarde desta segunda-feira (26) em um acidente na MT-351, conhecida como Estrada do Manso, rodovia de Mato Grosso que faz a ligação entre a capital do estado e a Chapada dos Guimarães.

Momentos antes, o homem gravou um vídeo enquanto dirigia o carro, afirmando ser uma despedida, e que havia sido traído pela esposa, por um amigo e pelos filhos. O empresário relata ter sido vítima de uma armação dos familiares.

Veja abaixo trecho transcrito do vídeo.

“Estou fazendo esse vídeo de despedida. Eu sou o [...], casado com [...] há 25 anos, pai da [...] e do [...], e fui traído pelos três. Entrei no álcool, errei com bebida, mas eles fizeram algo muito feio hoje, dizendo que eu os ameacei, e isso não é verdade. Conquistei muita coisa, e isso chamou atenção de muitos, que se aproximaram de mim” , diz o homem, nas imagens compartilhadas nas redes sociais.

O Portal iG optou por não divulgar o nome e nem a imagem do empresário para não expor pessoas que ele acusa, sem que elas tenham tido o direito de se defender enquanto ele estava vivo.

Na gravacao, o empresário diz que além de ter sido traído, uma medida protetiva foi expedida contra ele, a pedido da esposa. O homem afirma que nunca ameaçou a mulher e nem os filhos.









O homem dirigia um Jeep Compass quando caiu de uma ponte em um trecho da rodovia sobre o Rio Coxipó-açu.





A Polícia Civil investiga o caso. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo (sem a intenção de matar) na direção de veículo, com danos materiais.