Divulgação/PCBA A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, nesta quarta-feira (20), três membros de uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas, responsável por aplicar vários golpes contra a Casas Bahia. Segundo a corporação, estima-se que as fraudes geraram um prejuízo de R$ 1 milhão à empresa.

Na ação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) cumprem 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão na Tijuca, na Zona Norte, e nos municípios de Saquarema e Araruama, na Região dos Lagos, em Maricá, na Região Metropolitana, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo as informações da PCERJ, o grupo criminoso fazia as compras pela internet, com cartões de crédito fraudados, e escolhiam a opção "retirar na loja".

Geralmente, os criminosos escolhiam televisões de alto valor e eletrodomésticos, e retiravam os produtos pessoalmente em filiais da Casas Bahia.

Segundo a PCERJ, os investigados têm antecedentes criminais por estelionato e crimes patrimoniais, "demonstrando reincidência e elevado grau de especialização. As diligências buscam apreender mercadorias, provas digitais e instrumentos utilizados nas fraudes".





O Portal iG procurou a Casas Bahia para um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

