Reprodução/redes sociais O evento organizado pela vereadora Brisa Bracchi (PT) aconteceu na mesma semana em que Bolsonaro foi preso

A Câmara Municipal de Natal aprovou, nesta terça-feira (19), a abertura de um processo de cassação do mandato da vereadora Brisa Bracchi (PT), para analisar a suposta utilização de recursos públicos em um evento de comemoração da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pedido foi feito por um outro vereador da capital potiguar, Matheus Faustino (União), da ala bolsonarista. Segundo ele, Bracchi teria gasto verba pública em evento de "caráter político-partidário" e de "promoção pessoal". A abertura do processo teve 23 votos a favor e três contra.

Entenda a discussão

O caso em questão envolve a festa "Rolê Vermelho - Bolsonaro na cadeia", realizada no último dia 9 na Casa Vermelha, espaço político-cultural no centro de Natal. A vereadora destinou R$ 18 mil para pagar o cachê de três artistas que se apresentaram, segundo apuração do UOL.

Faustino, em seu pedido, diz que a festa teve como um dos temas a comemoração da prisão de Bolsonaro, ocorrida em 4 de agosto, cinco dias antes do evento. No entanto, a celebração havia sido anunciada em 18 de julho, cerca de duas semanas antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Brisa Bracchi explicou ao UOL que o evento foi planejado e divulgado dias antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e que o objetivo não foi comemorar a decisão judicial, mas que pela coincidência das datas a prisão acabou fazendo parte das celebrações.

Repercussão

A petista tem recebido apoio nas redes sociais de políticos da ala de esquerda e de artistas. As três atrações da festa, que ainda não haviam sido pagos, anunciaram que vão abrir mão dos cachês.





A comissão especial da Câmara Municipal de Natal terá um prazo de 120 dias para concluir os trabalhos e, ao final, apontar se houve ou não quebra de decoro ou desvio de finalidade nas emendas.

O Portal iG entrou em contato com as assessorias de Brisa Bracchi e Matheus Faustino para um posicionamento. A reportagem será atualizada assim que tivermos respostas.