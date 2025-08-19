Um jovem de 20 anos foi atingido na cabeça com uma barra de ferro dentro de uma academia em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, na última quinta-feira (14). O ataque teria sido motivado por um desentendimento entre os envolvidos, ocorrido duas semanas antes.
Imagens de câmeras de segurança internas registraram o momento da agressão, em que a vítima não vê o ataque chegando. Segundo a Polícia Civil em informação enviada ao Portal iG, o jovem, que não teve identidade e nem quadro de saúde revelados, foi ouvido pelas autoridades nesta segunda-feira (18).
A academia em que aconteceu o episódio informou em nota que cancelou a matrícula do agressor e que encaminhou as informações para as autoridades. O suspeito de lesão corporal já foi identificado e intimado a prestar depoimento.
Desavença antiga
Segundo o agressor, em entrevista à Rede Liberal, ele havia sido alvo de falsas acusações de assédio e ameaças pelo jovem que foi agredido. No registro policial, consta que a vítima do ataque pediu para que o suspeito parasse de assediar uma amiga.
De acordo com o rapaz que agrediu a vítima, um homem armado chegou a aparecer em frente à sua casa, fato registrado por ele em um BO na polícia.
Ele afirma ainda à Rede Liberal que o conflito continuou na academia, onde o jovem que foi agredido o provocava com olhares, risadas e empurrões. Ele resolveu reagir com a atitude.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil do Pará. A PCPA analisa imagens das câmeras de segurança e já solicitou perícias e testemunhas para auxiliar nas investigações.