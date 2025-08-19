Reprodução/redes sociais Momento em que rapaz ataca outro com barra de ferro

Um jovem de 20 anos foi atingido na cabeça com uma barra de ferro dentro de uma academia em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, na última quinta-feira (14). O ataque teria sido motivado por um desentendimento entre os envolvidos, ocorrido duas semanas antes.

Imagens de câmeras de segurança internas registraram o momento da agressão, em que a vítima não vê o ataque chegando. Segundo a Polícia Civil em informação enviada ao Portal iG, o jovem, que não teve identidade e nem quadro de saúde revelados, foi ouvido pelas autoridades nesta segunda-feira (18).

💥 Jovem é AGREDIDO por barra de ferro na cabeça em academia de Belém (PA). 🗣️ O agressor alega ser alvo de falsas acusações de assédio, calúnia e ameaças feitas pela vítima. pic.twitter.com/oZFekPXllg— République (@republiqueBRA) August 18, 2025





A academia em que aconteceu o episódio informou em nota que cancelou a matrícula do agressor e que encaminhou as informações para as autoridades. O suspeito de lesão corporal já foi identificado e intimado a prestar depoimento.

Desavença antiga

Segundo o agressor, em entrevista à Rede Liberal, ele havia sido alvo de falsas acusações de assédio e ameaças pelo jovem que foi agredido. No registro policial, consta que a vítima do ataque pediu para que o suspeito parasse de assediar uma amiga.

De acordo com o rapaz que agrediu a vítima, um homem armado chegou a aparecer em frente à sua casa, fato registrado por ele em um BO na polícia.





Ele afirma ainda à Rede Liberal que o conflito continuou na academia, onde o jovem que foi agredido o provocava com olhares, risadas e empurrões. Ele resolveu reagir com a atitude.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil do Pará. A PCPA analisa imagens das câmeras de segurança e já solicitou perícias e testemunhas para auxiliar nas investigações.