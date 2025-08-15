Rodrigo Pinheiro/Agência Pará Apesar do apoio, há desafios logísticos, especialmente relacionados aos altos preços de hospedagem em Belém

Governadores e vice-governadores de 19 estados brasileiros assinaram, na última quarta-feira (13), uma carta em apoio à realização da COP 30 em Belém, capital do Pará.

O documento foi apresentado durante a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada no Centro de Economia Criativa, no Parque da Cidade, espaço que sediará a conferência, incluindo a Blue Zone, destinada às negociações oficiais, e a Green Zone, voltada a debates com a sociedade civil, manifestações culturais e iniciativas de ciência, inovação e empreendedorismo sustentável.

A COP 30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, está marcada para ocorrer de 10 a 21 de novembro deste ano na capital paraense.

A carta foi assinada por 13 governadores e seis vice-governadores, entre eles Gladson Cameli (Acre), Helder Barbalho (Pará), Raquel Lyra (Pernambuco), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), além de representantes de estados como Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O documento reafirma o apoio dos estados brasileiros à realização da conferência e à Cúpula dos Líderes, destacando “o simbolismo de a convenção do clima ser realizada na Amazônia” e manifestando confiança nos preparativos logísticos para a cidade sediar a reunião.

A carta ressalta que a iniciativa “expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais” .

Helder Barbalho declarou que “o Brasil deve se envolver cada vez mais e estar unido neste momento extraordinário em favor do meio ambiente, do combate à mudança do clima” e que “o Brasil tem a oportunidade de construir e liderar a agenda da sustentabilidade e da transição econômica, ecológica e social para o mundo, a partir das práticas que já realiza em seu território” .

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, apresentou a Agenda de Ação da conferência, estruturada em seis eixos e 30 objetivos-chave, com foco na implementação de compromissos do Acordo de Paris, abrangendo mitigação, adaptação e meios de implementação.

Corrêa do Lago destacou que a agenda climática deve gerar benefícios concretos, promovendo desenvolvimento sustentável e melhorando a vida das pessoas.





Desafios logísticos

Fernando Frazão/Agência Brasil COP 30 tem expectativa de 40 mil visitantes à Belém





Entre os desafios logísticos apontados estão os altos preços de hospedagem em Belém, que variam de US$ 100 a US$ 600 por diária, com alguns hotéis cobrando até R$ 238 mil pelo período da conferência.

A Secretaria da COP 30 informou que há um plano de acomodação com 2.500 quartos disponíveis para delegações oficiais.

A realização do evento no Pará gerou mais de 5.000 empregos diretos e um crescimento de 68% na abertura de novas empresas em 2025. Belém se tornou a terceira capital com maior crescimento do PIB do país, com previsão de alta de 3,5%.

Além dos governadores, participaram o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito de Belém, Igor Normando, e a secretária-executiva do Fórum Nacional de Governadores, Kaline Costa.

O coordenador do Fórum, Ibaneis Rocha, destacou a importância da cooperação federativa para o sucesso do evento.