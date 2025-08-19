Ex-CEO da Hurb é liberado após prisão por furto Divulgação Hurb

Uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) relata que João Ricardo Mendes, criador e ex-CEO da empresa de passagens aéreas Hurb, descumpriu medidas cautelares pouco depois de sair da cadeia utilizando tornozeleira eletrônica. As informações foram viguladas pelo O Globo e confirmadas pelo Portal iG.

A Justiça registrou que uma credora da Hurb tentou citar Mendes em um processo por meio de carta, mas recebeu dos Correios a informação de que o empresário não residia mais no endereço fornecido ao tribunal. A tentativa foi feita no último dia 31, quando Mendes já havia sido solto e usava tornozeleira eletrônica.

O MPRJ pediu à 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro que se certifique se o réu está cumprindo as medidas cautelares e intime sua defesa para prestar esclarecimentos.

Medidas cautelares

O fundador da Hurb deixou a prisão no último dia 11 com medidas cautelares a serem cumpridas, como o uso de tornozeleira eletrônica e a determinação de manter os dados pessoais atualizados na Justiça, o que inclui endereço residencial.

O empresário de 44 anos foi preso em maio deste ano por suspeita de furto de obras de arte de um hotel e de um escritório de um shopping de luxo, no Rio de Janeiro. A justiça revogou sua prisão preventiva após quase três meses em cárcere.





Na peça, a Justiça pediu perícia para avaliar a sanidade mental de João Ricardo, já que a defesa dele alegou que o réu é “psicótico maníaco-depressivo” e não sabia o que estava fazendo quando cometeu o crime.

Ele também é réu em outro processo criminal, no qual responde por estelionato durante a atuação como CEO da Hurb. O Portal iG pediu à empresa de viagens um posicionamento sobre o caso e aguarda resposta.