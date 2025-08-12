Divulgação Hurb CEO da Hurb é liberado após prisão por furto e investigado por doença mental

João Ricardo Mendes, fundador e CEO da Hurb, permaneceu detido por quase três meses na Penitenciária Evaristo de Moraes, conhecida como Galpão da Quinta , localizada em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Depois de 88 dias de prisão preventiva, Mendes foi liberado, porém segue usando tornozeleira eletrônica. As informações são do O Globo.

A defesa alegou que ele sofre de “psicose maníaco-depressiva” e, por isso, não teria plena consciência dos atos cometidos, o que levou o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal do Rio, a solicitar uma avaliação psiquiátrica para apurar seu estado mental no momento dos fatos.

Embora seja acusado de prejudicar milhares de turistas com fraudes, Mendes acabou sendo preso em flagrante por furtar obras de arte do Hotel Hyatt e objetos do escritório Duda Porto Arquitetura, ambos situados na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca.

Entre os itens subtraídos estão dois quadros, uma carteira e um iPad. Em sua decisão, o magistrado manteve as acusações formais contra o empresário, que incluem quatro crimes de furto qualificado por fraude e adulteração de sinal identificador de veículo.





Entregou o passaporte

Além da tornozeleira, Mendes entregou seu passaporte e está proibido de deixar o Rio de Janeiro por mais de 30 dias consecutivos sem autorização judicial. Sua defesa também se comprometeu a manter acompanhamento médico diário e a apresentar relatórios regulares sobre seu quadro clínico.

Por fim, a Justiça proibiu o empresário de frequentar tanto o Grand Hyatt quanto o escritório de arquitetura de onde foram roubados os pertences.