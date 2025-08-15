Paulo Pinto Chuvas fortes avançam pelo Norte do país

A sexta-feira (15) será marcada pelo aumento das chuvas no Norte do Brasil. Áreas de instabilidade se espalham entre Amazonas, Roraima e Amapá, com previsão de pancadas fortes e acumulados elevados.

Os temporais, de acordo com o Clima Tempo, também podem atingir parte do Acre e do Pará, elevando o risco de alagamentos e transtornos. Já em Rondônia e Tocantins, o tempo segue firme, com calor intenso e baixa umidade do ar.

No Nordeste, a circulação de umidade mantém a chuva no litoral e no agreste. Entre Paraíba e Rio Grande do Norte, há alerta para precipitações volumosas e possíveis temporais. O recôncavo baiano também pode registrar chuva forte.

No Centro-Oeste e no interior do Sudeste, predomina o tempo seco e quente, com índices de umidade abaixo de 20% e risco de queimadas. Já no Sul, a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, e a chuva fraca se restringe a áreas litorâneas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.