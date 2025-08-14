Reprodução Pastor Eduardo Costa foi flagrado utilizando calcinha e peruca

O pastor Eduardo Costa, que viralizou após aparecer de calcinha e peruca nas ruas de Goiânia, usava as redes sociais para condenar gays e adultério.

Em uma das publicações, o bispo evangélico escreveu: “Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, NENHUMA DELAS TERÁ PARTE NO REINO DE DEUS” .

Em outro trecho, ele afirmou: “Se você não aceitar a correção do Eterno, você vai morrer, VOCÊ VAI MORRER, exatamente isso. O Eterno tem o poder para matar a carne e a alma, e você vai morrer na carne por causa dos seus pecados e a sua alma será destinada ao inferno porque você foi uma pessoa miserável e não quis fazer a vontade do Eterno, você não passou no processo e você vai ser uma pessoa derrotada por toda a eternidade”.

Além de líder religioso, Eduardo Costa é servidor público do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) há 44 anos, no cargo de analista judiciário. Em julho de 2025, recebeu R$ 39 mil brutos, e, no mês anterior, o valor ultrapassou R$ 40 mil.

O pastor alegou que o vídeo foi feito enquanto realizava uma “investigação pessoal” para localizar um endereço. Segundo ele, o disfarce com peruca loira e calcinha azul fazia parte dessa ação, e alguém o filmou sem permissão para tentar extorqui-lo.