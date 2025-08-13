LULA MARQUES Carla Zambelli passa mal durante audiência na Itália

A deputada federal Carla Zambelli (PL) foi levada a um hospital em Roma nesta quarta-feira (13) depois de passar mal instantes antes de uma audiência no Tribunal de Apelação. A sessão definiria se ela continuaria presa ou poderia responder ao processo de extradição em liberdade.

De acordo com seus advogados, Zambelli sofreu uma tontura no início da audiência e precisou de atendimento médico. A parlamentar foi retirada da sala e encaminhada para avaliação hospitalar. Com isso, o julgamento foi interrompido e uma nova data ainda não foi marcada. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A defesa pretende usar o episódio como argumento para que a deputada deixe a Penitenciária de Rebíbia, nos arredores de Roma, e cumpra prisão domiciliar enquanto o processo tramita. Zambelli está detida na Itália desde 29 de julho, quando foi localizada após deixar o Brasil.

No julgamento anterior, a Justiça italiana já havia decidido que ela permaneceria presa enquanto aguarda a análise do pedido de extradição, que pode levar até dois anos. Na ocasião, Zambelli alegou ser alvo de perseguição política e pediu para responder às acusações em território italiano.

No Brasil, a deputada foi condenada a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a fuga, o nome dela foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, a pedido do governo brasileiro.