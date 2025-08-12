Reprodução Jorlan Neya teria agido sozinho em morte da cunhada, Ana Clara Leite Bispo

A Polícia Civil de Goiás afirma que Jorlan Neya, suspeito de matar a cunhada Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, agiu sozinho no crime ocorrido em 2 de agosto no bairro Solar São Francisco, em Trindade. De acordo com o delegado Douglas Pedrosa, responsável pela investigação, a jovem foi morta com golpes de uma barra de cimento artesanal. Uma das linhas de apuração é que o feminicídio tenha ocorrido após uma tentativa frustrada de abuso sexual.

Segundo a investigação, Ana Clara foi encontrada pelo marido, Rodrigo Néia de Souza, de 34 anos, ao chegar do trabalho. Ele relatou que encontrou o corpo da esposa embrulhado dos pés à cabeça na cama e, ao retirar o lençol, percebeu que ela estava morta. Rodrigo contou que o pai e o irmão estavam na residência antes do crime.

Jorlan teria inventado que a vítima mantinha um relacionamento com o sogro para justificar o crime. A polícia descartou a participação do sogro no homicídio, mas não exclui a hipótese de violência sexual. O delegado afirma que o suspeito já havia feito investidas contra a jovem, que não correspondiam. Testemunhas relataram que ele confessou o crime para familiares.

O laudo inicial não confirmou estupro, mas indicou que a vítima pode ter tido relação sexual pouco antes da morte. Peritos também encontraram uma cueca com vestígios de sêmen ao lado do corpo. Ana Clara estava embriagada, o que pode caracterizar abuso mesmo sem sinais de resistência. No local, a polícia apreendeu uma barra de ferro, um colchão e uma coberta com manchas de sangue.

A família chegou a acreditar que a jovem estava grávida, mas a perícia apontou que um cisto no ovário provocou o atraso menstrual de cerca de quatro meses, gerando a falsa suspeita. Jorlan segue foragido, e a Delegacia de Homicídios de Trindade mantém um canal para denúncias que ajudem a localizar o suspeito.