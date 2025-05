Reprodução Hospital Getúlio Vargas





Uma mulher internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, denunciou ter sido vítima de abuso sexual dentro da unidade de saúde durante a madrugada desta quinta-feira (15). O acusado é um técnico de enfermagem terceirizado que estava de plantão no momento do crime.

Segundo a polícia, a paciente relatou que o profissional teria tocado suas partes íntimas e forçado o órgão genital em sua boca. O caso é investigado como estupro de vulnerável, e o delegado Leandro Gontijo, titular da 22ª DP (Penha), já solicitou a prisão do suspeito.

A direção do hospital acionou a Polícia Civil assim que soube da denúncia. O técnico foi levado à delegacia para prestar depoimento e permaneceu detido. Ele nega as acusações.

Ainda na unidade, a paciente foi ouvida pelos investigadores. A polícia deve ouvir nas próximas horas outros funcionários do hospital que estavam de plantão e requisitou exames periciais e a coleta de material biológico para análise.

A Fundação Saúde, responsável pela administração do hospital, informou que determinou o desligamento imediato do técnico e que acompanha o caso junto às autoridades. A Secretaria Estadual de Saúde e a direção da unidade também se manifestaram, afirmando que repudiam o episódio e estão colaborando com as investigações.

Uma equipe multidisciplinar foi designada para prestar atendimento psicológico à paciente e oferecer suporte à família.