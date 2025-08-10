Reprodução/Pexels Menino morre após cair em silo de secagem de café.

Uma criança de 10 anos morreu na tarde da última quinta-feira (07) em Campos Gerais (MG), após cair em um silo utilizado para armazenar café. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu enquanto o menino brincava com o irmão mais novo, de 7 anos, no local destinado à secagem de grãos.

Segundo o boetim de ocorrência, por volta das 17h os pais ouviram gritos e encontraram o garoto parcialmente submerso no silo, que possui cerca de três metros de profundidade.

Mãe fez tentativa de tirar criança do silo

A mãe tentou resgatá-lo puxando-o pelos braços, mas não conseguiu. Em seguida, o pai do menino conseguiu retirá-lo do silo, iniciando os primeiros socorros realizando massagens cardíacas enquanto levava a criança ao hospital.

No caminho, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a prestar os primeiros socorros, mas, infelizmente, a criança não resistiu e faleceu no hospital.

Conforme relato dos profissionais de saúde, o óbito foi provocado pela aspiração dos grãos de café, que causaram bloqueio das vias respiratórias.















