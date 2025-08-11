Scott Rodgerson/Unsplash Caso foi regsitrado na 34DP de Bangu

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por agentes da 34ª Delegacia de Polícia de Bangu, no Rio de Janeiro, por abandono de incapaz seguido de morte.

De acordo com informações fornecidas ao Portal iG pela Polícia Civil, ela abandonou as duas filhas - de 8 meses e 5 anos -sozinhas em casa, na noite de sábado (9), para ir a um baile funk, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.



Quando retornou, já na manhã de domingo (10), a bebê não estava respirando. Ela a levou para uma unidade de pronto atendimento no bairro Jardim Novo, onde os médicos constataram que a criança havia morrido por sufocamento.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou a ocorrência para a 34ª DP.

De acordo com os policiais, ao chegarem na residência, os agentes e constataram uma situação insalubre e sem condições de segurança para crianças, além de paredes sujas e roupas rasgadas.





Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente as filhas sozinhas em casa para sair. Ao todo, ela tem 5 filhos, mas apenas as duas moravam com ela.

Ainda de acordo com testemunhas, a mulher deixou uma mamadeira de leite pronta e instruiu que a filho de 5 anos desse à bebê, quando ele chorasse.



A filha mais velha foi entregue ao Conselho Tutelar.



A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz seguido de morte e foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.