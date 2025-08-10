FreePik Jovem é preso por esconder drogas em cemitério em MG

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sexta-feira (8), em Governador Valadares, em Minas Gerais, suspeito de envolvimento em dois homicídios e de esconder drogas em um cemitério. Durante a ação, realizada no bairro Altinópolis, uma mulher de 32 anos e um homem de 24, apontados como comparsas, também foram detidos. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a Polícia Militar, o grupo foi surpreendido em uma casa alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ao perceber a presença dos agentes, a mulher teria tentado avisar os demais para fugir, mas os militares arrombaram a porta e contiveram todos.

No local, foram apreendidas porções de crack e maconha, cinco munições, materiais usados para embalar drogas, uma câmera de monitoramento e R$ 1.381, sendo R$ 800 encontrados no sutiã da mulher. Celulares dos três também foram recolhidos para investigação.

Os policiais receberam ainda a informação de que parte da droga estava guardada em um cemitério em frente à casa. Um cão farejador da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA) localizou uma barra de maconha perto do muro. O jovem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, enquanto os outros dois foram autuados em flagrante.