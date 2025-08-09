Divulgação Bombeiros / Arquivo pessoal Casal cai de penhasco com freio de mão puxado no ES

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Adriana Machado Ribeiro, 42 anos, e Marcone da Silva Cardoso, 26, que despencaram de um penhasco de cerca de 400 metros em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A principal hipótese é de que o carro onde estavam, estacionado para que o casal tivesse mais privacidade, tenha se deslocado após movimentos no interior do veículo. As informações são do A Gazeta.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Alberto Roque Peres, o automóvel estava parado em uma área afastada da Rampa de Voo Livre do Filetti, quando percorreu alguns metros até despencar.

A investigação aponta que o freio de mão estava acionado e que o cinto de segurança não havia sido utilizado, elementos que reforçam a suspeita de acidente. Ainda assim, laudos da perícia, que devem ficar prontos em até 30 dias, irão esclarecer a dinâmica da queda, a causa da morte e se houve ingestão de álcool.

O acidente ocorreu na madrugada de 4 de agosto. O carro caiu da rampa e, a pouco mais de 100 metros do ponto inicial da queda, Adriana e Marcone foram ejetados, sendo encontrados sem roupas. O veículo continuou capotando por mais 300 metros até parar completamente destruído.

De acordo com a polícia, os dois tinham ido a uma festa na cidade vizinha de Castelo e, ao voltar, passaram pela rampa antes do acidente.

Moradores relataram ter ouvido um forte estrondo entre 1h30 e 2h da manhã, mas, devido à escuridão e ao mato alto, não viram o que havia acontecido. O carro foi localizado apenas por volta das 7h, por um trabalhador que capinava o local.





O casal estava junto havia cerca de seis meses e não havia histórico de conflitos ou violência. Para o delegado, apesar de não haver indícios de crime, a situação serve de alerta para quem costuma parar em áreas isoladas durante a noite.

“Tudo leva a crer que foi uma fatalidade, mas seguimos investigando até a conclusão dos laudos”, afirmou.