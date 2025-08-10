Reprodução Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Duas pessoas morreram neste sábado (9) após a queda de um avião de pequeno porte no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão. As vítimas, identificadas como Victor Manoel Brito e Bruna Emanoely, eram as únicas ocupantes da aeronave e foram encontradas sem vida no local. A informação é do site Imigrante.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião era um modelo SUPER PETREL LS, fabricado em 2012, de classe anfíbio e motor convencional. O registro aponta como proprietário o(PSB), filho do prefeito de Codó,(PT).

Equipes de resgate e autoridades isolaram a área logo após o acidente. As causas da queda ainda não foram esclarecidas, e a investigação segue sob responsabilidade dos órgãos competentes.