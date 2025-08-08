Reprodução/ GOV Defesa Civil

Há cerca de um ano, em 10 de agosto de 2024, o Brasil iniciou uma nova forma de prevenção aos desastres naturais com a implantação do Defesa Civil Alerta (DCA).

A tecnologia permite o envio de mensagens sonoras e visuais diretamente para celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro. E já foi utilizada 425 vezes para alertar à população em episódios de chuvas intensas, tempestades e deslizamentos.

Como funciona o sistema?

O sistema DCA funciona com base na tecnologia cell broadcast, que permite o envio de mensagens para todos os celulares conectados a antenas em áreas específicas. Mesmo aparelhos no modo silencioso podem tocar em casos extremos.

O serviço é gratuito e não exige nenhum tipo de cadastro ou aplicativo, bastando que o celular seja compatível com redes 4G ou 5G.

Atualmente, o sistema está ativo nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com previsão de expansão para o Norte, Centro-Oeste e o Distrito Federal.

O caso de Petrópolis

Um dos casos mais emblemáticos da eficácia do sistema ocorreu em abril de 2025, em Petrópolis (RJ). Graças ao DCA, a população foi alertada com antecedência sobre chuvas intensas, permitindo evacuações estratégicas.

O resultado foi avaliado positivamente: nenhum óbito foi registrado. “Tivemos um evento severo em Petrópolis e, graças à tecnologia, conseguimos emitir o alerta com antecedência. Isso mostra a importância dessa política pública” , destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Primeira operação no Nordeste

A eficácia da ferramenta também foi comprovada recentemente em Pavussu (PI), o primeiro município do Nordeste a utilizar o sistema em uma situação real.

Um incêndio florestal de grandes proporções ameaçava a cidade, e o alerta enviado pela Defesa Civil do Piauí possibilitou evacuações em tempo hábil.





Segundo Michell Francisco, coordenador do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Sedec-PI, o aviso foi “claro, objetivo e preciso” , contribuindo diretamente para a proteção da população.

Balanço geral e implementação do DCA

Desde o primeiro alerta, o DCA já foi utilizado 425 vezes, sendo 56 alertas extremos, que foram emitidos com risco iminente e necessidade de evacuação imediata; 355 alertas severos, que permitem maior tempo de preparação; e 14 alertas de demonstração.

Os estados com maior número de emissões foram:

Santa Catarina (157)

São Paulo (155)

Minas Gerais (40)

Os principais tipos de risco foram:

Chuvas intensas (194 alertas)

Tempestades com raios (91)

Deslizamentos (43)

A implantação do sistema tem ocorrido em fases

Entre agosto e setembro de 2024, 11 municípios das regiões Sul e Sudeste participaram da etapa piloto. Em dezembro, os demais estados dessas regiões foram integrados.

Já em junho de 2025, após capacitações iniciadas em março, os nove estados do Nordeste passaram a utilizar a tecnologia.

As regiões Norte, Centro-Oeste e o Distrito Federal também já passaram por treinamentos, realizados em maio e junho de 2025, e estão em fase de preparação para ativação do sistema.

O DCA integra uma rede de comunicação de riscos que inclui também alertas via SMS(40199), TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts. A expectativa é de que, até o final de 2025, o sistema esteja operacional em todo o território nacional.



